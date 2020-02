Share Tweet Whatsapp Email

PEDARA (CATANIA) – I carabinieri di Pedara hanno denunciato un imprenditore edile di 62 anni e un suo dipendente di 40 anni.

L’imprenditore, nella qualità di custode giudiziale dei terreni in via Sciarelle e via Rimembranze, già sequestrati per smaltimento illecito di rifiuti, violando i sigilli continuava l’attività illecita facendo riversare, in diverse circostanze, materiale inerte e rifiuti speciali, avvalendosi di un autotrasportatore alle proprie dipendenze.

Dipendente, il quale, al controllo, è stato sorpreso a bordo di un autocarro intestato al datore di lavoro, mentre era intento a scaricare rifiuti speciali e materiale di risulta. Aequestrati l’autocarro e l’intera area pari a circa 41.000 mq.