Carabinieri in moto arrestano ladro d’auto

Catania . Segnalano il furto di una Panda in via Caserta, i militari bloccano un 56enne in via Monserrato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per furto il 56enne Santo Piazza. I militari, in seguito alla segnalazione di un cittadino al 112, sono venuti a conoscenza del furto di una Fiat Panda, avvenuto poco prima in via Caserta.

Individuate le possibili via di fuga, i militari in moto hanno localizzato l’auto in movimento in via Monserrato, poi, dopo essere riusciti a bloccarne la corsa, hanno ammanettato il conducente.

Dentro l’auto i militari hanno trovato un attrezzo artigianale, ricavato con degli utensili, necessario per forzare le serrature e alcune parti meccaniche, e un apparecchio elettronico con sistema bluetooth che interagisce con la centralina elettronica dell’auto, consentendone l’utilizzo da parte del ladro tecnologico. L’arrestato è stato posto ai domiciliari.