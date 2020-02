Bloccati col carico di legna rubata

San Michele di Ganzaria . Disboscata un’area in parte demaniale, abbattuti numerosi alberi di eucalipto: due denunce

SAN MICHELE DI GANZARIA (CATANIA) – I carabinieri di San Michele di Ganzaria hanno denunciato un pregiudicato di 41 anni e il complice 68enne per furto di un carico di legna.

I militari, alla prime luci dell’alba, hanno bloccato sulla strada statale 124 una Fiat Panda carica di legname guidata dal 68enne, il quale, durante la notte, insieme al 41enne, aveva letteralmente diboscato con l’uso di motoseghe un fondo in parte di proprietà demaniale in contrada Cimia, abbattendo numerosi alberi di eucalipto per ricavare dei tronchi di legno, oltre 1.300 kg, pronti a essere rivenduti al mercato nero.