CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Federico Raffaele Nicolò, 48 anni, per evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio un equipaggio della volante non lo ha trovato a casa; allertato dai familiari, è tornato dopo circa 30 minuti. Era però in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, e alla vista dei due poliziotti si è scagliato in modo improvviso e violento contro di loro. Alla fine è stato immobilizzato.