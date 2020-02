Nascondeva pistola e munizioni in casa: arrestato

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri di Scordia hanno arrestato un 42enne per detenzione di arma da fuoco clandestina e munizioni. I militari hanno trovato in casa sua, nella camera da letto del figlio minorenne, nascoste in un cesto con gli indumenti, una pistola cal. 22 senza matricola e 44 cartucce. Il 42enne è stato posto agli arresti domiciliari.