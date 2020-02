Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un uomo di 37 anni agli arresti domiciliari per rapina aggravata, Alfredo Ferrera, è stato arrestato a Catania dalla polizia perché trovato in possesso di una carta di identità valida per l’espatrio falsificata. Secondo gli investigatori Ferrera, in attesa di imminente definizione della propria posizione penale, stava progettando una fuga. Gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, nel quartiere di Librino, sospettando che potesse detenere illegalmente un’arma. Dopo che i poliziotti hanno trovato solamente una fedele riproduzione di un’arma vera, hanno continuato la perquisizione e trovato tra le pagine di un libro una fedele riproduzione di una carta d’identità con generalità fasulle e la foto dell’uomo.