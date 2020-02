Un anno e 4 mesi per cumulo di pene: sessantenne in carcere (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano, hanno arrestato il 60enne William Foti, domiciliato a Mascalucia. Dovrà espiare un anno e 4 mesi di reclusione per cumulo di pene concorrenti: è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza.