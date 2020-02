Giarre, 18enne appicca incendio a un’auto

Cosparge di benzina una Suzuki in via Sardegna e si rifugia in casa della nonna: giovane individuato e bloccato

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato un 18enne, con precedenti per minacce e lesioni, per aver appiccato il fuoco a un’auto in via Sardegna. L’episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica, quando un ventenne si è accorto che qualcuno aveva appiccato il fuoco alla sua Suzuki Swift grigia parcheggiata in via Sardegna.

Dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive in zona, i carabinieri hanno visto un giovane arrivare a bordo di una Suzuki Swift bianca, scendere dal mezzo con una bottiglia in mano, percorrere la via Sardegna fino al civico 57, cospargere l’auto di liquido infiammabile, darle fuoco e fuggire via.

Mediante la targa e altri riscontri, i carabinieri sono riusciti a dare un volto al piromane che, temendo di essere arrestato, si era rifugiato in casa della nonna ad Aci Sant’Antonio (Ct).

Lì è stato individuato e trovato in possesso di un accendino a gas, probabilmente utilizzato per appiccare l’incendio, e con ancora addosso alcuni indumenti compatibili con quelli fissati dagli investigatori durante la visione dei filmati.