Spacciavano droga in un casolare: arrestati

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – I carabinieri di Paternò, unitamente ai colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato Salvatore Cavallaro, 22 anni e Giuseppe Coco di 24, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due giovani erano diventati oggetto dell’interesse investigativo dei militari che li sospettavano essere rifornitori dei consumatori di marijuana di Santa Maria di Licodia. Cavallaro e Coco sembra incontrassero gli acquirenti in un casolare abbandonato in contrada Pulcino. Dopo aver verificato la cessione di sostanza stupefacente ad un giovane cliente, i carabinieri sono entrati in azione per bloccare l’attività illecita.

Nel corso di una perquisizione domiciliare sono state rinvenute 26 dosi di marijuana, già suddivise per la vendita al minuto, due bilancini di precisione, il relativo materiale utilizzato per il confezionamento; sequestrata anche una somma in denaro probabile provento dello spaccio. Cavallaro e Coco sono stati posti ai domiciliari, mentre un giovane di 24 anni è stato segnalato alla Prefettura di Catania.