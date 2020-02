Fallisce la spaccata alle Poste catanesi

Attacco notturno a Ficarazzi: i carabinieri intercettano l’escavatore e mettono in fuga la banda

CATANIA – La scorsa notte intorno alle 3.30 ad Aci Castello, nella frazione di Ficarazzi, una pattuglia dei carabinieri di Acireale ha intercettato un camion che trasportava un piccolo escavatore.

I due occupanti alla vista della gazzella hanno abbandonato l’autocarro in mezzo alla strada fuggendo a bordo di un pick up che li precedeva. Entrambi i mezzi abbandonati sono risultati rubati nei giorni scorsi nella provincia etnea. Gli investigatori ipotizzano che il gruppo avesse come obiettivo lo sportello bancomat del vicino ufficio postale.