Catania, spaccio nella zona della movida

Due gambiani bloccati in via Degli Invalidi Di Guerra, vicino al teatro Bellini: fermati anche i “clienti”

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato i gambiani Gassama Muhtarr, 22 anni, e Jobarteh Saikou, di 25, per spaccio di droga. Durante controlli nella zona del Teatro Massimo, i militari li hanno bloccati in via Degli Invalidi Di Guerra mentre piazzavano delle dosi di marijuana.

I carabinieri, oltre a bloccare gli spacciatori, perquisiti e trovati in possesso di alcune dosi, hanno fermato e perquisito anche gli acquirenti, due catanesi di 36 e 43 anni, i quali hanno ammesso di averle acquistate poco prima dai due gambiani.