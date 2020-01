“Ecco come rinascerà Vulcania”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – “Da simbolo del degrado, come era diventato negli ultimi quindici anni, il centro commerciale Vulcania sta per tornare a nuova vita grazie ad alcuni imprenditori e alla collaborazione del Comune che peraltro ha sempre mantenuto gli uffici circoscrizionali in quella struttura”. Il sindaco Salvo Pogliese ha illustrato le iniziative private per rilanciare l’ex struttura.

Agli imprenditori del settore sportivo che stanno eseguendo lavori di ristrutturazione dei locali acquistati in un’asta pubblica, nel corso delle ultime settimane si sono aggiunti altri privati che stanno riqualificando gli spazi da utilizzare per attività produttive in altre botteghe.

Il sindaco si è impegnato a riqualificare gli spazi di pertinenza comunale. “Oltre alla manutenzione ordinaria – ha spiegato Pogliese – il Comune, con i proventi della tassa di soggiorno, garantirà interventi di ripristino e di messa in sicurezza. Lo faremo in sinergia con gli imprenditori. L’ex centro commerciale stava diventando un incubo per i residenti per la scarsa sicurezza e i pericoli creati, perché diventato ritrovo per senzatetto e tossicodipendenti, soprattutto nelle ore serali”.