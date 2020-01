Share Tweet Whatsapp Email

TAORMINA (MESSINA) – I carabinieri hanno denunciato un 21enne di Mascali e un minorenne residente ad Acireale per il furto di un ciclomotore commesso a Giardini Naxos. La segnalazione è arrivata da via Consolare Valeria: grazie ai sistemi di videosorveglianza della zona i due sono stati ripresi nell’atto in cui forzavano il bloccasterzo e si impossessavano del motociclo, mentre un’altra ripresa ha indicato ai militari la via di fuga percorsa dai ladri, che dunque sono stati identificati.