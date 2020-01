Colpo fallito al Bancomat di Valverde

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Colpo fallito nella notte a Valverde, dove l’intervento dei carabinieri di San Gregorio di Catania e del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania ha costretto i malviventi, che volevano far esplodere lo sportello Bancomat della filiale del BPM di corso Vittorio Emanuele III° a fuggire a mani vuote.

L’allarme è scattato alle 3.20 circa. I militari sono arrivati sul posto a sirene spiegate. I ladri sono stati costretti ad abbandonare sul posto sia la “marmotta” (viene così definita in gergo) contenente l’esplosivo, nonché le due autovetture utilizzate per il colpo, una Lancia Y e una Fiat Bravo, entrambe risultate rubate. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del reparto operativo di Catania per mettere in sicurezza l’ordigno.