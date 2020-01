Catania . L’appello del nipote: “E’ uscita senza le sue medicine e non è più tornata”

CATANIA – Una donna di 85 anni, Nunzia Carroccio, è scomparsa a Catania. L’anziana vive a Nesima superiore, in via Paolo Orsi. E’ uscita ieri mattina e non è più rientrata,.

I familiari hanno lanciato un appello: “Siamo molto preoccupati – dice il nipote, non ha con sé le medicine. Chiunque l’avesse vista può contattarci al numero 3477255319”.