Spacciatore fugge in moto, arrestato

Catania . Vendeva marijuana in via del Parco, in manette un ventunenne

CATANIA – I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato, per detenzione e spaccio di sostanze il 22enne catanese Nicola Sparti. Era stato individuato grazie alla sua moto da cross, facilmente riconoscibile, che utilizzava per raggiungere quella che era diventata la sua “zona di spaccio”.

Appostati in via Del Parco, i carabinieri hanno atteso che il ragazzo vendesse delle dosi di droga a clienti occasionali per coglierlo in flagrante, ma Sparti, alla vista degli militari, ha preso la moto ed è fuggito a tutto gas tra le stradine del parco, tra le persone sedute nelle panchine e che lo affollavano in quel momento, prima di schiantarsi contro una panchina, riportando escoriazioni al volto ed alle mani. Addosso 22 dosi di marijuana già confezionata, l’uomo è stato messo ai domiciliari.