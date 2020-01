Share Tweet Whatsapp Email

CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Hanno rapinato gli addetti al distributore di carburante Q8, di contrada Madonna dell’Aiuto a Canicattì (Ag), ma anche due corrieri che erano nella piazzola per fare rifornimento. Tre i banditi che sono entrati in azione, dopo aver rubato in centro una vecchia Fiat Uno, con il volto coperto e armati con un fucile a canne mozze e un coltellaccio. La macchina, incendiata, è stata ritrovata poche ore dopo ad un chilometro di distanza circa. Con le tre rapine in simultanea, i malviventi hanno portato via poco meno di 2.500 euro.