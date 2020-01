Droga e armi in casa del pregiudicato

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Lo scorso 30 dicembre la polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Francesco Ieni, 37 anni, per detenzione illegale di arma e ricettazione. Il 37enne era ai domiciliari per traffico di droga.

L’irruzione in casa di Ieni nel rione San Giovanni Galermo ha portato alla scoperta di una pistola semiautomatica Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa. L’arma, nascosta in un incavo ricavato nel tetto e avvolta in un canovaccio, era perfettamente funzionante e munita di caricatore rifornito di 11 cartucce.

Durante il controllo dell’abitazione del pregiudicato sono stati trovati anche 90 grammi di marijuana: è dunque scatta anche la denuncia per spaccio. Ieni è stato portato nel carcere Bicocca di Catania.