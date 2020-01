Rapina in casa di anziani a Guardia: arrestati

I due banditi avevano portato via 1.500 euro e gioielli, ferendo un vicino durante la fuga

CATANIA – Sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Acireale i due banditi che lo scorso 12 luglio, nella frazione Guardia, col volto travisato con caschi da motociclisti, avevano fatto irruzione nell’abitazione di una coppia di anziani, lui disabile su sedia a rotelle, rapinando loro 1.500 euro e dei monili d’oro. Sono Alfio Maugeri, di 41 anni, e Davide Copercini, di 34.

Durante la fuga ingaggiarono una colluttazione con un vicino di casa delle vittime, intervenuto dopo avere sentito le loro urla, che fu ferito al torace e all’addome con colpi di una lima di ferro.

Nei confronti dei due indagati i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania su richiesta della Procura distrettuale etnea. A Copercini il provvedimento è stato notificato in carcere perché già detenuto per altra causa.

La svolta nelle indagini è arrivata dalla visione delle registrazioni effettuate da telecamere di sicurezza.