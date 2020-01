Lo strattonano, il papa perde le staffe

Share Tweet Whatsapp Email

CITTA’ DEL VATICANO – “Tante volte perdiamo la pazienza; anch’io, e chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”. Papa Francesco si scusa dopo l’umana reazione del giorno prima quando, strattonato in piazza San Pietro da una fedele, forse per il dolore o per la paura di cadere, si è liberato dalla presa con una paio di schiaffi sulla mano dell’incauta pellegrina.

Il video con le immagini è diventato virale. La reazione del pontefice potrebbe essere stata dovuta anche al dolore che lo accompagna costantemente a causa della sciatalgia. E’ visibile il suo passo dolorante, anche se non si risparmia mai all’entusiasmo dei fedeli. Che normalmente però non oltrepassano il limite della sua pazienza, come invece accaduto l’ultimo dell’anno.