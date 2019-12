Scontro sull’A18, tre feriti ad Acireale

di Tonino Demana . Autostrada chiusa in entrambe le carreggiate per quasi un’ora con lunghe code fino alla barriera di San Gregorio

ACIREALE (CATANIA) – Ancora un incidente stradale ed ancora caos sull’A18 Messina-Catania, bloccata in entrambe le direzioni di marcia per consentire l’intervento dell’elisoccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro. Tre i feriti a causa presumibilmente di un contatto in fase di sorpasso tra due auto che procedevano in direzione Messina. L’incidente si è verificato intorno alle 11,30. Sul posto sono state inviate due ambulanze ed altrettanti mezzi dei Vigili del fuoco.

Per liberare gli occupanti di una delle due auto che nell’impatto si è ribaltata sono state utilizzate le cesoie. Sul posto – riferisce la polizia stradale di Catania – si è reso necessario l’invio di un elicottero levatosi dall’ospedale “Cannizzaro” di Catania; gli altri due feriti sono stati accompagnati all’ospedale di Acireale.

Inevitabilmente si sono registrate lunghe code che dallo svincolo di Acireale si sono protratte oltre alla barriera autostradale di San Gregorio, compreso la bretella di viale Mediterraneo. Ripercussioni anche in direzione Catania. Indaga la polizia stradale di Catania.