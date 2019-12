Share Tweet Whatsapp Email

LIPARI (MESSINA) – Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni ha richiesto lo stato di calamità naturale dopo il disastro nel borgo di Acquacalda e nei porti di Ginostra e Vulcano. I tecnici hanno già quantificato i danni dopo la violenta mareggiata dei giorni scorsi. Occorreranno un milione e 510 mila euro: un milione e 200 mila euro per il lungomare di Acquacalda; 150 mila euro per Stromboli, 80 mila euro per Ginostra e 80 mila euro per Vulcano. Da quantificare i danni riportati dai privati, negli alberghi e nelle attività commerciali.