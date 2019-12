Cavalli maltrattati, 3 denunce a Catania

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Maltrattamento e abbandono di animali: per questo la polizia di Catania ha denunciato tre persone. Effettuando controlli al Villagio Zia Lisa, in un edificio gli agenti hanno trovato due cavalli privi di microchip, ma anche numerosi farmaci di provenienza estera, non registrati al ministero della Salute, tra i quali anche ormoni anabolizzanti.

In un secondo palazzo c’erano altri due cavalli sempre privi di microchip, tenuti in ambienti privi di luce e di aerazione e in condizioni incompatibili con la loro natura. I proprietari sono stati denunciati per abbandono di animali. A carico dei tre indagati sono stati contestati numerosi illeciti amministrativi, per una somma complessiva di 27.000 euro.