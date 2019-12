Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – E’ morto, all’età di 98 anni, Gerlando Miccichè, ex vicedirettore generale del Banco di Sicilia, padre del presidente dell’Ars Gianfranco e dell’ex presidente della Lega Serie A, Gaetano. Fu segretario particolare di Vittorio Emanuele Orlando negli anni dell’Assemblea costituente, poi la carriera nel Banco di Sicilia, diventandone una colonna portante, quindi alla fine degli anni Ottanta presidente della Banca del Sud.

“Con Gerlando Miccichè scompare una delle figure più rappresentative della Palermo del secondo Novecento – dice il governatore della Sicilia, Nello Musumeci – dirigente lungimirante e scrupoloso, di assoluta integrità morale, apprezzato per il suo equilibrio e la sua spiccata sensibilità culturale. In questo momento di dolore sono vicino ai figli del direttore Miccichè e in particolare all’amico presidente Gianfranco”. I funerali si terranno domani, alle 12, nella chiesa di Sant’Espedito, a Palermo