“Nessuno dimentichi via Salvatore Paola”

CATANIA – Un consiglio itinerante in via Salvatore Paola per accendere i riflettori su una strada totalmente dimenticata dal Comune di Catania. Pochi metri e tanti problemi nell’arteria che collega piazza Lanza con via Antonino Longo. Un sentiero di guerra o una giungla che rende impossibile persino il passaggio dei pedoni, costretti ad utilizzare la sede stradale per transitare con il serio rischio di essere investiti dalle auto in transito.



Una concentrazione di pericoli più volte evidenziata dal consigliere Orazio Grasso che su sollecitazione dei residenti è sceso in campo per cercare di dare delle risposte alla gente. In primis si chiede la sistemazione e la transitabilità dei marciapiedi e la messa in sicurezza di un muro pericolante che ha costretto il Comune a transennare l’area, che però da tempo attende interventi di messa in sicurezza.



“Chiediamo al sindaco Pogliese di interessarsi di via Salvatore Paola – ha ribadito il consigliere della III Municipalità, Orazio Grasso – la gente attende delle risposte che purtroppo tardano ad arrivare. Qui i pericoli sono tanti, quindi sarà necessario stabilire delle priorità.

Il consiglio itinerante di questa mattina ha dimostrato che siamo vicini ai cittadini. Ora però bisogna passare ai fatti, per questo dobbiamo accelerare gli interventi per il ripristino del muro pericolante, dal civico 14 al civico 18, intimando ai privati di farsi carico del problema. Non solo – conclude Grasso – chiediamo la regolare potatura degli alberi, la pulizia delle caditoie ed il potenziamento dell’impianto di illuminazione”.