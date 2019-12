Serra con 167 piante di marijuana in una villetta: due arresti

PALERMO – I carabinieri di Bagheria, in contrada Sant’Onofrio a Trabia (Pa) hanno arrestato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica due fratelli, palermitani, A.M. di 31 anni e C.M. 19 anni.

I due hanno allestito, in una villetta, una serra per la coltivazione “indoor” di marijuana, dove sono state trovate 167 piante di cannabis indica. I due per utilizzare elettricità avrebbero fatto un collegamento abusivo alla rete di distribuzione elettrica. Gli arrestati sono ai domiciliari.