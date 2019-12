Problemi di salute per De Sica, slittano date siciliane

Gli spettacoli in programma a dicembre spostati al 17, 18 e 19 gennaio a Catania e al 21 a Palermo. Validi i biglietti già acquistati

Un lieve problema di salute ha costretto Christian De Sica a far slittare le date siciliane in programma il 13, 14 e 15 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania e il 16 dicembre al Teatro Golden di Palermo. Le nuove date sono state fissate a gennaio 2020 e precisamente il 17, 18 e 19 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania e il 21 gennaio al Teatro Golden di Palermo. I biglietti restano validi per le nuove date e si potrà accedere direttamente.

Poco più di un mese di attesa per rivedere a teatro Christian De Sica. L’attore, regista e showman italiano si racconterà al pubblico con parole e canzoni, narrando gli incontri della sua vita e gli aneddoti della sua carriera. In un dialogo spumeggiante con Pino Strabioli, brillante attore e raffinato interprete, con lui sul palco nella inedita veste di cerimoniere dello show e insieme a un’incredibile band diretta dal maestro Marco Tiso.

Attraverso monologhi irresistibili e storie commoventi, De Sica ripercorrerà gli anni accanto al grande papà Vittorio, gli inizi della sua carriera e i racconti di quel cinema natalizio che ha accompagnato e tratteggiato l’ultimo trentennio della storia italiana.

“Christian racconta Christian De Sica”, prodotto da Niccolò Petitto, è scritto da Christian De Sica, che ne cura anche la regia, e da Raffaello Fusaro. Lo spettacolo mostra un De Sica allo specchio, uomo e interprete, nei suoi ruoli più autentici: prima quello di figlio, poi marito, padre e artista eclettico.