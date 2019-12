Sorpreso a rubare: picchia padre e figlia

Catania: prende una Panda a noleggio e forza due garage in via Gallo, identificato e arrestato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 35enne Gaetano Amadio: lo scorso 18 maggio, in piena notte, aveva forzato due garage di un condominio di via Francesco Gallo per portare via diversi utensili. Al momento di scappare era stato sorpreso da due condomini, padre e figlia, proprietari di uno dei garage, i quali nel tentativo di bloccare la fuga sono stati aggrediti violentemente.

Dalla descrizione e dai filmati registrati dalle telecamere attive nella zona, che hanno permesso di individuare l’auto usata dal giovane (una Fiat Panda presa a noleggio), è stato dato un volto al rapinatore. Amadio è finito nel carcere di Catania Piazza Lanza, con l’aggravante di avere agito anche nei confronti di una persona ultrasessantacinquenne.