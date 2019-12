Colpita una macchina che passava: tanta paura in una frazione del Palermitano

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Un palo dell’illuminazione pubblica stamani è crollato a Portella di Mare, frazione nel comune di Misilmeri (Pa), finendo su un’auto in transito con a bordo una donna e due bambini.

L’episodio è avvenuto in via Nazionale, davanti a un parco giochi. Per la donna e i due bambini solo tanta paura. Sono intervenuti i vigili del fuoco.