MESSINA – I carabinieri di Messina nel corso dell’ultimo week end hanno svolto servizi straordinari di prevenzione nella zona centrale della città, caratterizzata dalla fitta densità di locali notturni frequentati da moltissimi giovani che partecipano alla movida. Un 34enne e un 61enne sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza; un 17enne, un 35enne e un 49enne per recidiva di guida senza patente; un 16enne e un 28enne perché sorpresi alla guida in apparente stato psicofisico alterato, hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare se fossero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; un 22enne e un 29enne per porto ingiustificato di coltelli.