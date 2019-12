Catania, spaccio continuo in viale Grimaldi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Librino hanno arrestato il 45enne Marcello Finocchiaro per spaccio di droga nel quartiere di Librino. In viale Grimaldi lo spacciatore fermato è stato trovato in possesso di 400 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e di 200 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza.