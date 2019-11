Catania, maxi sequestro alla Dusty

Due milioni di euro non versati all’erario nel 2015: stangata all’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti

CATANIA – I finanzieri di Catania hanno sequestrato 2,2 milioni di euro su conti correnti e depositi bancari della Dusty srl, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti. L’ipotesi è quella di omesso versamento di ritenute certificate e dovute.

Il provvedimento del giudice deriva da un controllo automatizzato realizzato dall’Agenzia delle entrate di Catania nei confronti dell’azienda rappresentata legalmente da Maria Rosa Pezzino Geronimo, dal quale è emerso che, per l’anno d’imposta 2015 non sono state versate all’erario ritenute operate e certificate nei confronti dei lavoratori dipendenti per un importo complessivo di 2.312.454 euro.

Il termine di adempimento per il versamento delle imposte dovute scadeva il 15 settembre 2016 e da quanto rilevato la Dusty è stata autorizzata al pagamento rateizzato del debito complessivo in 72 rate delle quali, allo stato, risultano saldate solo le prime due per un ammontare di circa 59 mila euro.