A passeggio nonostante i domiciliari

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato il 31enne Francesco Sciuto ed il 22enne Alessandro Rossello, entrambi catanesi. I militari infatti in entrambi i casi avevano riconosciuto i due che, pur gravati dalla detenzione agli arresti domiciliari, passeggiavano tranquillamente per le vie cittadine in evidente violazione delle misura restrittiva cui erano sottoposti.

Sciuto è stato ricondotto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, mentre Rossello è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima.