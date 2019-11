“Il gioielliere ha sparato per paura”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Ha agito in stato di grave turbamento per una situazione di pericolo in atto: temeva per la propria vita e, soprattutto, per quella della moglie. E’ la linea centrale dell’arringa degli avvocati Orazio Gulisano e Michele Liuzzo che difendono il gioielliere di Nicolosi, Guido Gianni, il 58enne che il 18 febbraio del 2008 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo che avevano assaltato il suo negozio, minacciando di uccidere la moglie con una pistola poi risultata a salve e senza il tappo rosso.

Alla Corte d’assise di Catania i penalisti hanno anche chiesto l’applicazione della legittima difesa e, in subordine, le attuanti generiche e della provocazione. Nel procedimento sono presenti come parti civili i familiari delle due persone uccise, Davide Laudani e Sebastiano Catania, e del ferito, Fabio Pappalardo.

Il pm nell’udienza precedente ha chiesto la condanna a 17 anni di reclusione. Il processo è stato aggiornato al prossimo 11 dicembre: dopo eventuali repliche la corte si ritirerà in camera di consiglio.