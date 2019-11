Dal vandalismo al food, Catania rinasce

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Dopo gli interventi di riqualificazione disposti dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore Ludovico Balsamo, il padiglione per il food all’interno del mercato ortofrutticolo, da venerdì sera fino a domenica ospiterà il Catania Beer fest, la prima manifestazione aperta al pubblico nei rinnovati locali, prima inutilizzabili per via dei furti di rame all’impianto elettrico e gli atti di vandalismo.

La consegna dell’opera all’Amministrazione comunale è stata eseguita a cura dell’azienda che si è aggiudicata l’allestimento della fiera dei morti nel sito di San Giuseppe La Rena. Il capitolato prevedeva alcune opere di manutenzione straordinaria con oneri a carico dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto per l’organizzazione della fiera, che ha anche ripristinato l’impianto d’illuminazione del padiglione destinato al food.

“Un doppio risultato senza costi per il Comune che conferma la bontà della nostra scelta di valorizzare il sito dell’ex mercato ortofrutticolo per la fiera dei morti – spiega l’assessore alle Attività produttive Ludovico Balsamo – che intendiamo valorizzare con altre iniziative che richiamino l’interesse dei cittadini di Catania e dell’intera regione”. L’assessore Balsamo ha anche reso noto che la custodia e la vigilanza dei padiglione sono state affidate alla Catania Multiservizi.