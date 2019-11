Share Tweet Whatsapp Email

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un ventenne di Scordia, pregiudicato, per spaccio di droga. Durante un controllo improvviso in una sala scommesse di via Sangiorgio, in quel momento frequentata da soli minorenni, il presunto pusher è stato trovato in possesso di 8 dosi di marijuana pronte a essere piazzate. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato relegato ai domiciliari.