Ruba 800 euro di merce in farmacia

Biancavilla . Arraffa medicinali e cosmetici nel negozio di viale Dei Fiori: 25enne in manette

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato la 25enne Virginia Marcellino di Adrano (Ct), per furto.

Era entrata nella Farmacia del Viale, in viale dei Fiori, dove, con la solita maestria, aveva rubato medicinali e prodotti per la cosmetica (del valore di circa 700 euro) per poi allontanarsi con estrema nonchalance.

I proprietari della farmacia, scoperto l’ammanco dei prodotti, hanno chiesto aiuto ai carabinieri che, attraverso le immagini registrate dalle telecamere attive dentro la farmacia, hanno riconosciuto la donna, già nota per i suoi precedenti colpi.

I militari pur non trovando la refurtiva durante la perquisizione in casa, l’hanno inchiodata dopo la scoperta degli abiti utilizzati durante il furto. Prova utilizzata dal giudice per convalidare l’arresto e disporre il suo trasferimento ai domiciliari.