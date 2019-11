Cavo tranciato, Lampedusa e Linosa off line

Il sindaco Martello denuncia l’assenza di collegamenti telefonici e rete internet: “Pesanti disagi per la quotidianità e rischi per la sicurezza”

PALERMO – “Lampedusa e Linosa da sono off line per quel che riguarda i collegamenti telefonici e la rete internet: la nave passeggeri nel corso di una manovra nel porto di Linosa ha danneggiato il cavo sottomarino di collegamento telematico, determinando una situazione di disagio e pericolo per la nostra comunità”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. “Questa situazione comporta pesanti problemi legati alla ‘quotidianità’ ma anche rischi in merito alla sicurezza delle persone – aggiunge – soprattutto a Linosa dove anche il poliambulatorio è isolato, così come l’ufficio postale.

A Lampedusa i disagi maggiori sono dovuti all’interruzione della rete internet, a Linosa invece il black out è totale: non funziona internet, e la stessa linea telefonica prende solo in un punto dell’isola.

Chiedo – conclude Martello – un intervento immediato delle strutture competenti per ripristinare le condizioni di normalità dei collegamenti telefonici e di quelli relativi ad internet, e chiedo anche l’intervento dei tecnici dell’Asp per attivare un collegamento temporaneo analogico nel poliambulatorio in modo da garantirne la funzionalità”.