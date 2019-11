Enna, il drone trova nonno Giuseppe

Ha vagato per giorni e poi, disorietato, è precipitato in una scarpata, l’ottantacinquenne è stato accompagnato in ospedale

ENNA – Ha vagato per cinque giorni fino a scivolare in una scarpata l’ottantenne affetto da Alzheimer, Giuseppe Sauro, ritrovato vivo ed in buone condizioni. L’uomo si era allontanato da casa lo scorso 2 novembre.

Il prefetto di Enna, Giusi Scaduto, aveva subito attivato un tavolo tecnico che ha coinvolto tutte le forze di polizia; per le ricerche hanno utilizzato un elicottero e i droni, oltre che la tecnologia Tas, Topografia applicata al soccorso in dotazione ai Vigili del fuoco.

L’uomo è stato individuato questa mattina in una scarpata in cui era scivolato, ai piedi del castello di Lombardia, ed è stato accompagnato in ospedale perché in ipotermia.