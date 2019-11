Drogato e scatenato: non si ferma all’alt, poi sperona e travolge i poliziotti

CALTANISSETTA – Venticinquenne non si ferma all’alt della polizia, sperona una volante e travolge un agente, quindi viene arrestato dopo uno spericolato inseguimento iniziato a Caltanissetta e terminato a Delia.

Il giovane R. T., positivo ai cannabinoidi e alla cocaina, durante tutto l’inseguimento ha creato grave pericolo alla circolazione stradale. Intorno alle due di notte di domenica un equipaggio della sezione volanti in piazza Martiri d’Ungheria ha notato una Volkswagen Golf che sfrecciava a velocità sostenuta.

I poliziotti hanno intimato l’alt: invece di fermarsi il conducente ha proseguito la marcia accelerando l’andatura. E’ scaturito quindi un inseguimento per le vie Frà Giarratana, Don Minzoni, Salvo D’Acquisto, Filippo Turati.

C’è voluta un’altra pattuglia per bloccare il fuggiasco in via Sallemi. Ma non è finita lì: il giovane invece di spegnere il motore e scendere dal mezzo, con una manovra repentina ha travolto il poliziotto, facendolo rovinare a terra, dandosi nuovamente a precipitosa fuga.

Ha quindi avuto inizio un nuovo inseguimento per le vie Testasecca, Crispi, Niscemi, Salvatore Averna, nel corso del quale il 25enne, correndo pure contromano, ha speronato l’auto della polizia che tentava di fermarlo. La corsa è andata avanti per la strada provinciale 134, quindi lungo la statale 640 ed è terminato a Delia.

I poliziotti hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio. Una volta fermato, il ragazzo ha opposto resistenza, scagliandosi contro di loro con calci e pugni.