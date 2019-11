Catania, ancora un incidente in via Imperia

CATANIA – Ancora un incidente su via Imperia, davanti alla scuola. È successo ieri tra uno scooter e un automezzo. Non sono passati neanche due giorni, e nello stesso punto dove una giovane studentessa è stata travolta da una Jaguar, riportando serie conseguenze, hanno impattato due mezzi.

“Abbiamo già lanciato l’allarme sulla pericolosità della strada in questione – spiega il presidente provinciale di Adiconsum, Francesco Anello – proprio perché vi si affaccia un istituto scolastico molto frequentato, e perché è una via strutturalmente sensibile a manovre estreme da parte di chi la percorre. Riteniamo non sia più rinviabile un intervento da parte dell’amministrazione comunale per renderla più sicura per studenti, operatori scolastici e familiari delle scolaresche”.

“Come associazione dei consumatori – aggiunge Anello – abbiamo scritto all’amministrazione comunale per chiedere interventi sia per garantire la sicurezza davanti alle scuole sia, in particolare, per contrastare la pericolosità di via Imperia. L’Adiconsum di Catania, ritiene inaccettabile che possano persistere queste situazioni di insicurezza per i cittadini. Abbiamo offerto la nostra collaborazione con proposte concrete, operando per il bene comune e nell’ottica del raggiungimento di una effettiva soluzione chiedendo formalmente un incontro, unitamente alle altre Associazioni dei Consumatori e sindacati maggiormente rappresentativi”.