CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato la 43enne dominicana Luz Maria Rosario Fernandez per evasione dagli arresti domiciliari. La donna infatti, già ai domiciliari per sfruttamento della prostituzione, è stata riconosciuta e fermata dai militari mentre passeggiava in strada. La donna è stata ricollocata agli arresti domiciliari nella propria abitazione.