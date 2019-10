Catania: gamba infilzata nel cancello, giovane soccorso dai vigili del fuoco

CATANIA – Ieri sera una squadra di vigili del fuoco di Catania è intervenuta ad Aci Castello, in via Don Luigi Sturzo, zona Scogliera, per soccorrere un giovane rimasto con la gamba infilzata nel cancello della recinzione metallica di un’abitazione.

Nel tentativo di scavalcare il cancello metallico, alto circa 2 metri, il giovane è rimasto con la gamba infilzata in una punta delle aste sporgenti.

Utilizzando un gruppo da taglio oleodinamico, i vigili del fuoco hanno rimosso la parte della cancellata attorno alla gamba del giovane che, una volta liberato, è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania per essere sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione della parte metallica infilzata nella gamba e ricevere le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.