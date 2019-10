CATANIA – La Polizia di Catania, squadra “Catturandi”, ha arrestato il pregiudicato Roberto Illuminato, 68 anni, che dovrà espiare la pena di 5 anni, 5 mesi e 22 giorni di reclusione per droga.

E’ stato rintracciato per strada, in via Caduti del Lavoro. Illuminato annovera una condanna per associazione di stampo mafioso ai “Santapaola”, in particolare quale militante nel “gruppo Picanello”, oltre che per traffico di droga, inflittagli nell’ambito dell’operazione “Orsa Maggiore”.