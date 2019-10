MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – I carabinieri di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato un trentenne di Catania per furto. La scorsa notte in un fondo agricolo di via Messina, destinato alla coltivazione di olive, i carabinieri, accorgendosi della rete di recinzione divelta, hanno sorpreso il ladro mentre era intento a rubare circa 50 kg di olive.