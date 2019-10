Quindicenne sorpreso a spacciare a scuola

Un ragazzino di Aci Catena colto in flagranza in un istituto di Acireale, arrestato il presunto fornitore

ACIREALE (CATANIA) – Un ragazzino di 15 anni, originario di Aci Catena, è stato arrestato dai carabinieri di Acireale per spaccio di droga all’interno di una scuola. E’ accaduto in un istituto scolastico secondario di Acireale sotto lo sguardo sbalordito del personale scolastico e docente. Il baby spacciatore è stato colto in flagranza mentre cedeva la droga agli studenti.

A denunciare l’accaduto è stato il preside che ha immediatamente informato i carabinieri. I militari hanno avviato una attività di osservazione che, alla fine, ha consentito di notare l’attività di cessione di una doseo da parte del giovane nei confronti di un altro studente 14enne.

La perquisizione nell’abitazione del 15enne ad Aci Catena ha indotto carabinieri a effettuare ulteriori controlli nello stabile, dov’è stato individuato un 24enne incensurato. In casa di quest’ultimo sono state trovate 194 dosi di marijuana.

Oltre alla droga sono stati sequestrati un piccolo trituratore utilizzato per la macinazione dell’erba, due bilancini di precisione e 112 bustine di plastica vuote utili al confezionamento della droga.

All’interno del vano dei contatori condominiali sono saltate fuori due buste in plastica termosaldata contenenti un chilo di marijuana e un barattolo con 24 dosi di erba. La droga è stata sequestrata, il giovane è stato spedito agli arresti domiciliari.