CATANIA – La polizia ha segnalato quattro studenti minorenni sorpresi all’interno di una scuola superiore a Librino a fumare sigarette durante la ricreazione violando il divieto imposto dalla legge. Altri due sono stati sorpresi a fumare marijuana.

Tutti sono stati segnalati immediatamente al dirigente scolastico per le sanzioni previste. Per i due studenti trovati in possesso di marijuana è scattata anche la segnalazione in prefettura.