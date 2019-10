Scappa in via Etnea con le borse rubate

Arresto folle in pieno centro: il ladro lancia la refurtiva sotto un’auto in via Prefettura e poi si nasconde in libreria, scovato sotto un tavolo

CATANIA – Arresto movimentato ieri pomeriggio da parte dei carabinieri di Catania. In via Etnea, dove negli ultimi giorni le pattuglie sono state avvicinate da alcuni commercianti della zona che hanno denunciato furti con destrezza, i militari hanno notato un giovane, poi identificato nel 29enne Fabio Vaccalluzzo, che trafelato si allontanava velocemente da un negozio stringendo tra le mani due costose borse “O-Bag”.

Intuito il furto, si sono lanciati a piedi al suo inseguimento tra i turisti attoniti che affollavano la principale via del salotto catanese. Il fuggitivo a gambe levate nel tentativo di disfarsi della refurtiva ha lanciato le due borse dietro una macchina in via Prefettura come in una scena di un film d’azione.

Il ladro quindi, procedendo nella sua corsa, si è introdotto all’interno dei locali di una libreria creando sconcerto tra i clienti; lì è stato stanato dai militari mentre si nascondeva raggomitolato sotto una scrivania. La refurtiva è stata restituita alla commessa del negozio.