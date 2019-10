Acitrezza, riapre il mercato ittico

ACI CASTELLO (CT) – A un mese dalla chiusura riapre il mercato ittico di Acitrezza in piazza Marina. Il Consorzio mercato ittico questa mattina ha presentato i lavori svolti a proprie spese che hanno permesso alla struttura di ottenere il nullaosta di revoca del provvedimento di sospensione attività emesso dai carabinieri del Nas il 4 settembre scorso dopo un’ispezione.

Sono stati eseguiti lavori strutturali sul tetto e sulle ampie vetrate del mercato ma anche interventi per la messa a norma dell’impianto elettrico e delle uscite di sicurezza. Rinnovati i servizi igienici e le celle frigorifere. Un importante restyling con maggiori interventi rispetto a quelli richiesti della stessa autorità che aveva sospeso l’attività.

“Al mercato, compreso l’indotto, lavorano oltre 200 persone. Tante famiglie che dipendono da questa realtà. Ci siamo impegnati al massimo per potere, in brevissimo tempo, riconsegnare agli operatori una struttura adeguata per svolgere l’attività”, ha spiegato Luigi Grasso, direttore del consorzio. “Come Comune abbiamo seguito passo passo i lavori – ha detto il vice sindaco Orazio Sciacca -. Il mercato ittico non rileva solo per l’economia trezzota ma anche per il suo valore storico. Oltre un secolo di mercato le cui tracce ritroviamo anche nel bellissimo film La terra trema di Luchino Visconti”.