La donna, terrorizzata, avverte le forze dell’ordine che avviano le ricerche: scatta la denuncia per procurato allarme

PATERNO‘ (CATANIA) – Per attirare l’attenzione della moglie un uomo di 54 anni, originario di Paternò, le ha telefonato dicendole: “Sono stanco di vivere” ed annunciandole che stava andando a piedi in una zona appartata di campagna per farla finita.

La donna, terrorizzata, ha avvertito i carabinieri che, durante una ricerca nel centro del paese, hanno trovato l’uomo tranquillamente seduto al bar con gli amici. L’uomo è stato denunciato per procurato allarme.